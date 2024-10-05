Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на первое место в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов в истории НХЛ.
Капитан «столичных» с учетом сезона-2024/25 заработает 149,2 миллиона долларов. В минувшей кампании лидером по этому показателю был канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби с суммарным заработком в 141,3 миллиона долларов.
В тройку самых высокооплачиваемых игроков североамериканской лиги поднялся другой нападающий «Пингвинз» — Евгений Малкин. В сумме за карьеру 38-летний хоккеист заработал 132,3 миллиона долларов. В этом сезоне зарплата россиянина составит 5,6 млн долларов, что позволит ему обойти в рейтинге завершивших карьеру Ши Уэбера (129 млн) и Яромира Ягра (128,1 млн).
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 39-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.
Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 заброшенная шайба.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|6
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|7
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|2
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|3
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|5.10
|17:00
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Нью-Джерси – Баффало
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