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Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии по развитию физкультуры и спорта

18:50
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Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии Владимире Волкове по развитию физической культуры и спорта.

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав совета при Главе Республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта. С соответствующей инициативой ранее выступил Глава республики Владимир Волков», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В состав совета входят многие известные российские и мордовские спортсмены: заместитель Министра спорта страны Павел Новиков, президент отечественной Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие.

Дополнительная информация

http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/aleksandr-ovechkin-voydyet-v-sostav-soveta-pri-glave-respubl/

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