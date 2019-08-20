Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии по развитию физкультуры и спорта

Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии Владимире Волкове по развитию физической культуры и спорта.

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав совета при Главе Республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта. С соответствующей инициативой ранее выступил Глава республики Владимир Волков», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В состав совета входят многие известные российские и мордовские спортсмены: заместитель Министра спорта страны Павел Новиков, президент отечественной Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие.