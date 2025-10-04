Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на последний предсезонный матч

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в заявку команды на предсезонный матч против «Коламбуса», который станет последним для команды перед началом регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

Овечкин пропустил четыре первых предсезонных матча «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела. 3 октября 40-летний россиянин принял участие в игре с «Бостоном» (1:3) и не отличился результативными действиями.

Матч «Вашингтон» — «Коламбус» пройдет 5 октября и начнется в 2.00 (мск). «Кэпиталз» проведут первую игру в регулярке 9 октября против «Бостона».

Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, он установил рекорд в апреле 2025 года. Предыдущее достижение (894 шайбы) принадлежало Уэйну Гретцки. У Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.