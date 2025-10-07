Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин включен в заявку команды на первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26, сообщается в соцсетях клуба.
Первую игру в новом сезоне «Кэпиталз» проведет дома против «Бостона». Матч состоится в ночь с 8 на 9 октября и начнется в 2.30 по московскому времени.
18 сентября Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела. Он пропустил несколько занятий команды и предсезонных матчей, однако сыграл в двух последних встречах «Кэпиталз» в «предсезонке».
В сезоне-2024/25 Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. 6 апреля россиянин забросил 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс», побив достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). За 20 сезонов в НХЛ на счету 40-летнего нападающего 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.
