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Овечкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ

10:36
Александр Овечкин. Фото Instagram
Александр Овечкин. Фото Instagram
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

После матча регулярного чемпионата против «Флориды» (4:5 ОТ) на счету 36-летнего россиянина 1338 очков, он сравнялся по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком и Дени Саваром и делит с ними 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, который набрал 2857 очков за карьеру. На второй строчке — Яромир Ягр (1921), на третьей — Марк Мессье (1887).

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика