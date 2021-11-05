Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

После матча регулярного чемпионата против «Флориды» (4:5 ОТ) на счету 36-летнего россиянина 1338 очков, он сравнялся по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком и Дени Саваром и делит с ними 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, который набрал 2857 очков за карьеру. На второй строчке — Яромир Ягр (1921), на третьей — Марк Мессье (1887).