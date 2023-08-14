Овечкин вошел в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ

Панарин, Овечкин и Капризов попали в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил список лучших действующих крайних нападающих.

На первом месте оказался Давид Пастрняк («Бостон»), на втором — Мэттью Ткачук («Флорида»). Замкнул тройку Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Также из российских нападающих в список вошли: Кирилл Капризов («Миннесота», 7-е место), Александр Овечкин («Вашингтон», 8-е место), Артемий Панарин («Рейнджерс», 9-е место).

Полный список выглядит следующим образом:

1. Давид Пастрняк, «Бостон»;

2. Мэттью Ткачук, «Флорида»;

3. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»;

4. Микко Рантанен, «Колорадо»;

5. Джейсон Робертсон, «Даллас»;

6. Митчелл Марнер, «Торонто»;

7. Кирилл Капризов, «Миннесота»;

8. Александр Овечкин, «Вашингтон»;

9. Артемий Панарин, «Рейнджерс»;

10. Брэд Маршан, «Бостон з»;

11. Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй»;

12. Вильям Нюландер, «Торонто»;

13. Кайл Коннор, «Виннипег»;

14. Брэди Ткачук, «Сенаторз»;

15. Райан Ньюджент-Хопкинс, «Эдмонтон»;

16. Джейк Гюнцель, «Питтсбург»;

17. Джонни Годро, «Коламбус»;

18. Клейтон Келлер, «Аризона»;

19. Марк Стоун, «Вегас»;

20. Патрик Кейн (свободный агент).