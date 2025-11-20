Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству побед среди полевых игроков.

В игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4) 40-летний россиянин одержал свою 833-ю победу в карьере. Он опередил канадского защитника Рэя Бурка (832 победы).

Рекорд принадлежит шведскому защитнику Никласу Лидстрему (937 побед).

В сезоне-2025/26 Овечкин в 20 матчах набрал 16 (7+9) очков.