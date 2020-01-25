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Овечкин вошел в первую пятерку минувшего десятилетия в НХЛ, Малкин — во вторую

03:52
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Национальная хоккейная лига составила символическую сборную минувшего десятилетия. В голосовании участвовали генеральные менеджеры НХЛ, работники и журналисты лиги, а также специалисты из NBC, Sportsnet и TVA Sports.

В первую команду вошли Сидни КросбиПиттсбург»), Патрик КейнЧикаго»), Александр ОвечкинВашингтон»), Данкан Кит («Чикаго»), Дрю ДаутиЛос-Анджелес») и Марк-Андре ФлериВегас»). За минувшие 10 лет эти шесть игроков выиграли 13 перстней Кубка Стэнли.

Также была составлена вторая команда минувшего десятилетия в НХЛ: нападающие Евгений Малкин («Питтсбург»), Патрис Бержерон («Бостон») и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»), защитники Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Здено Хара («Бостон»), вратарь Хенрик Лундквист («Рейнджерс»).

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