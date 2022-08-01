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Сегодня, 03:10

Овечкин вошел в четверку величайших спортсменов в истории Вашингтона

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Портал The Sporting News представил список лучших спортсменов города Вашингтон.

В список попали хоккеист и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, игрок в американский футбол Даррелл Грин, баскетболист Уэс Анселд и бейсболист Уолтер Джонсон.

The Sporting News запустил проект SN Rushmore для определения четырех величайших спортсменов в истории 13 американских городов, в которых базируется хотя бы один клуб из лиг НФЛ, МЛБ, НБА, НХЛ, ЖНБА.

36-летний российский нападающий — девятикратный обладатель приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, трехкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата, обладатель других индивидуальных призов. В 2018 году он завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли и был назван самым ценным игроком плей-офф.

Также Овечкин вошел в список 100 лучших игроков НХЛ за всю историю лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов — 780 шайб.

Источник: https://www.sportingnews.com/us/nfl/news/washington-mount-rushmore-alex-ovechkin-darrell-green-wes-unseld-walter-johnson/ux6oknl1mxl4ywmijhjlqpyj
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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