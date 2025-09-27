Овечкин вновь тренировался на льду в бесконтактном джерси

Российский капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в субботу провел тренировку на льду, сообщает журналист Том Гулитти.

40-летний форвард снова занимался отдельно от команды в бесконтактном джерси. Гулитти опубликовал в своих соцсетях видео, на котором Овечкин отрабатывает броски по воротам.

18 сентября капитан «Вашингтона» досрочно покинул первую тренировку команды перед стартом сезона из-за повреждения нижней части тела. 19 и 20 сентября форвард пропустил тренировки «Кэпиталз», также он не принял участия в предсезонных матчах против «Бостона» (5:2) и «Филадельфии» (5:1).

23 сентября Овечкин вернулся к тренировкам на льду после повреждения. В дальнейшем он занимался только в специальном свитере, исключающем контакты.