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Овечкин вновь провел тренировку отдельно от других игроков «Вашингтона»

Алина Савинова

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вновь тренировался отдельно от команды, сообщает журналистка Сэмми Силбер в своих соцсетях.

23 сентября 40-летний спортсмен вернулся к тренировкам на льду после повреждения. Как отмечает источник, в среду он снова тренировался в специальном свитере, исключающем контакты.

18 сентября Овечкин досрочно покинул первую тренировку «Вашингтона» перед стартом сезона из-за повреждения нижней части тела. 19 и 20 сентября форвард пропустил тренировки команды, также он не принял участия в предсезонном матче «Кэпиталз» против «Бостона» (5:2).

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. 6 апреля 2025 года он отметился заброшенной шайбой в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После 20 сезонов в НХЛ на счету россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах.

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Александр Овечкин
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2 Рейнджерс 9 6 3 12
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Нью-Джерси 8 4 4 8
5 Айлендерс 7 3 4 7
6 Питтсбург 8 3 5 7
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 9 0 9 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 6 2 12
2 Оттава 8 6 2 12
3 Тампа-Бэй 7 5 2 10
4 Флорида 8 4 4 10
5 Баффало 8 4 4 9
6 Торонто 8 3 5 8
7 Монреаль 7 3 4 7
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Центральный дивизион И В П О
1 Юта 8 6 2 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 7 4 3 10
5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 7 2 5 7
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Эдмонтон 7 5 2 11
3 Сиэтл 8 5 3 11
4 Анахайм 7 4 3 8
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7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
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18.10 01:00 Флорида – Сиэтл - : -
18.10 02:00 Чикаго – Даллас - : -
18.10 02:00 Детройт – Сан-Хосе - : -
18.10 02:00 Торонто – Айлендерс - : -
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