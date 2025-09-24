Овечкин вновь провел тренировку отдельно от других игроков «Вашингтона»
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вновь тренировался отдельно от команды, сообщает журналистка Сэмми Силбер в своих соцсетях.
23 сентября 40-летний спортсмен вернулся к тренировкам на льду после повреждения. Как отмечает источник, в среду он снова тренировался в специальном свитере, исключающем контакты.
18 сентября Овечкин досрочно покинул первую тренировку «Вашингтона» перед стартом сезона из-за повреждения нижней части тела. 19 и 20 сентября форвард пропустил тренировки команды, также он не принял участия в предсезонном матче «Кэпиталз» против «Бостона» (5:2).
Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. 6 апреля 2025 года он отметился заброшенной шайбой в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После 20 сезонов в НХЛ на счету россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах.
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|9
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|12
|3
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|5
|3
|10
|4
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|5
|Айлендерс
|7
|3
|4
|7
|6
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|7
|Коламбус
|5
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|3
|4
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|Филадельфия
|9
|0
|9
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|6
|2
|12
|2
|Оттава
|8
|6
|2
|12
|3
|Тампа-Бэй
|7
|5
|2
|10
|4
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|8
|4
|4
|10
|5
|Баффало
|8
|4
|4
|9
|6
|Торонто
|8
|3
|5
|8
|7
|Монреаль
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|7
|2
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|8
|6
|2
|12
|2
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|10
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|7
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|7
|5
|2
|11
|3
|Сиэтл
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|5
|Сан-Хосе
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|5
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|7
|1
|6
|2
|18.10
|01:00
|Флорида – Сиэтл
|- : -
|18.10
|02:00
|Чикаго – Даллас
|- : -
|18.10
|02:00
|Детройт – Сан-Хосе
|- : -
|18.10
|02:00
|Торонто – Айлендерс
|- : -
|18.10
|02:00
|Филадельфия – Оттава
|- : -
|18.10
|02:00
|Монреаль – Баффало
|- : -
|18.10
|02:00
|Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|18.10
|03:00
|Нэшвилл – Сент-Луис
|- : -
|18.10
|04:00
|Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|18.10
|05:00
|Юта – Эдмонтон
|- : -
|18.10
|05:00
|Вегас – Питтсбург
|- : -