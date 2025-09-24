Овечкин вновь провел тренировку отдельно от других игроков «Вашингтона»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вновь тренировался отдельно от команды, сообщает журналистка Сэмми Силбер в своих соцсетях.

23 сентября 40-летний спортсмен вернулся к тренировкам на льду после повреждения. Как отмечает источник, в среду он снова тренировался в специальном свитере, исключающем контакты.

18 сентября Овечкин досрочно покинул первую тренировку «Вашингтона» перед стартом сезона из-за повреждения нижней части тела. 19 и 20 сентября форвард пропустил тренировки команды, также он не принял участия в предсезонном матче «Кэпиталз» против «Бостона» (5:2).

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. 6 апреля 2025 года он отметился заброшенной шайбой в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После 20 сезонов в НХЛ на счету россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах.