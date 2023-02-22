Овечкин вернулся в тренировочный комплекс «Вашингтона»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 22 февраля вернулся в тренировочный комплекс клуба, сообщает журналист Том Гулитти.
По информации источника, 37-летний россиянин, скорее всего, будет тренироваться сегодня с «Кэпиталз». Тренировка у команды начнется в полдень.
Ранее сообщалось, что Овечкин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма», который пройдет в ночь на 24 февраля.
14 февраля хоккеист покинул расположение «Вашингтона» из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин ушел из жизни после продолжительной болезни.
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|П
|О
|1
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|57
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|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
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|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|57
|31
|26
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|27
|28
|60
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
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|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
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|19
|37
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|57
|34
|23
|73
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|70
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|22
|35
|49
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|58
|17
|41
|41
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|03:30
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|2 : 1
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|5 : 4 Б
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|3 : 2 Б
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|85
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
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Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
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Линус Ульмарк
Бостон
|36
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|
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Филип Густавссон
Миннесота
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Джейк Эттингер
Даллас
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