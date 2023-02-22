Овечкин вернулся в тренировочный комплекс «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 22 февраля вернулся в тренировочный комплекс клуба, сообщает журналист Том Гулитти.

По информации источника, 37-летний россиянин, скорее всего, будет тренироваться сегодня с «Кэпиталз». Тренировка у команды начнется в полдень.

Ранее сообщалось, что Овечкин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма», который пройдет в ночь на 24 февраля.

14 февраля хоккеист покинул расположение «Вашингтона» из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин ушел из жизни после продолжительной болезни.