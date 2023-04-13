Овечкин вернулся в состав «Вашингтона» после пропуска трех матчей

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся в состав команды после трех пропущенных матчей, пишет в Twitter журналист Том Гуллити.

Скорее всего, форвард примет участие в заключительном матче сезона с «Нью-Джерси», который состоится в ночь на 14 апреля. Начало — в 2.00 мск.

На утренней раскатке Овечкин тренировался в звене с Никласом Бекстремом и Крэйгом Смитом.

В этом сезоне НХЛ Овечкин участвовал в 72 матчах чемпионата. Россиянин забросил 42 шайбы и отдал 32 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «-14». Всего за карьеру в НХЛ хоккеист забил 822 гола и сделал 662 результативные передачи при показателе полезности «+69».