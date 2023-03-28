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Овечкин вернулся к занятиям на льду после пропуска тренировки

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Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам на льду после пропуска занятия по окончании матча с «Питтсбургом» (3:4), сообщает журналист Сэмми Сильвер в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Овечкин взял время на отдых и восстановление. В текущем сезоне он уже несколько раз пропускал тренировки по этой причине.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 37-летний россиянин принял участие в 68 встречах, набрав в них 72 (42+30) очка.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 74 игры.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 47 25 103
2 Нью-Джерси 74 46 28 100
3 Рейнджерс 73 43 30 96
4 Айлендерс 75 38 37 85
5 Питтсбург 73 36 37 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 72 23 49 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 73 57 16 119
2 Торонто 73 44 29 97
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 74 36 38 79
5 Баффало 73 35 38 77
6 Оттава 74 36 38 77
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 74 30 44 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 74 43 31 95
2 Колорадо 73 44 29 94
3 Даллас 73 39 34 92
4 Виннипег 74 41 33 85
5 Нэшвилл 72 36 36 80
6 Сент-Луис 73 33 40 72
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 73 24 49 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 73 46 27 98
2 Лос-Анджелес 73 43 30 96
3 Эдмонтон 74 42 32 93
4 Сиэтл 73 40 33 88
5 Калгари 74 33 41 81
6 Ванкувер 73 34 39 73
7 Анахайм 74 23 51 56
8 Сан-Хосе 73 19 54 53
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Баффало – Монреаль
 3 : 4 Б
28.03 02:00
Оттава – Флорида
 5 : 2
28.03 02:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 5 : 1
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Миннесота – Сиэтл
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Анахайм – Колорадо
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Эдмонтон

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Никита Кучеров

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 73 51
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 73 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 44 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 34 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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