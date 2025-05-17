Овечкин вернется в Россию в ближайшее время

Представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал «СЭ», когда хоккеист приедет в Россию после вылета команды из Кубка Стэнли-2025.

«Александр планирует в вернуться в ближайшее время. До лета уже будет в Москве», — сказал Чистяков «СЭ».

16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине» (1:3) в пятом матче серии второго раунда плей-офф. «Кэпиталз» уступили в серии (1-4) и вылетели из Кубка Стэнли.

В сезоне-2024/25 39-летний Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. 6 апреля россиянин забросил 895-ю шайбу в лиге, побив достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Позднее Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897.