Овечкин в восьмой раз забил 50 голов за календарный год

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2).

37-летний россиянин забил 50 голов за 2022-й календарный год. Таким образом, Овечкин в восьмой раз забросил 50 или более шайб за год — 2018 (54), 2015 (57), 2013 (62), 2009 (57), 2008 (60), 2007 (51) ) и 2006 (54). По этому показателю он сравнялся с Майком Босси.

В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (26+19) очка в 38 матчах.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 806 шайб. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 1-е место российскому нападающему надо забросить еще 88 шайб.