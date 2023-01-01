Овечкин в восьмой раз забил 50 голов за календарный год
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2).
37-летний россиянин забил 50 голов за 2022-й календарный год. Таким образом, Овечкин в восьмой раз забросил 50 или более шайб за год — 2018 (54), 2015 (57), 2013 (62), 2009 (57), 2008 (60), 2007 (51) ) и 2006 (54). По этому показателю он сравнялся с Майком Босси.
В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (26+19) очка в 38 матчах.
За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 806 шайб. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 1-е место российскому нападающему надо забросить еще 88 шайб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
|1.01
|00:00
|
Вашингтон – Монреаль
|9 : 2
|1.01
|00:00
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|2 : 4
|1.01
|01:00
|
Тампа-Бэй – Аризона
|5 : 3
|1.01
|02:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 5
|1.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|4 : 2
|1.01
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|2 : 6
|1.01
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|1.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 2
|1.01
|06:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|1 : 2
|1.01
|23:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
Новости