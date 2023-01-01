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Сегодня, 11:11

Овечкин в восьмой раз забил 50 голов за календарный год

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2).

37-летний россиянин забил 50 голов за 2022-й календарный год. Таким образом, Овечкин в восьмой раз забросил 50 или более шайб за год — 2018 (54), 2015 (57), 2013 (62), 2009 (57), 2008 (60), 2007 (51) ) и 2006 (54). По этому показателю он сравнялся с Майком Босси.

В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (26+19) очка в 38 матчах.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 806 шайб. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 1-е место российскому нападающему надо забросить еще 88 шайб.

Александр Овечкин
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