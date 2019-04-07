Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона НХЛ

"Эдмонтон" победил "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Нападающий "Ойлерз" Леон Драйзайтль забросил одну шайбу. Он достиг отметки в 50 голов за сезон.

Таким образом, лучшим снайпером "регулярки" НХЛ стал форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин. На его счету 51 шайба.

Овечкин в восьмой раз получит "Моррис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу сезона. По этому показателю он лидирует в НХЛ. Семь раз снайперскую гонку выигрывал Бобби Халл.

Капитан "Кэпиталз" не отдает этот приз с 2103 года, кроме одного сезона. В позапрошлом году его смог обойти нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Эдмонтон" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Драйзайтль - 50 (Секера, Ньюджент-Хопкинс), 10:55 - 0:1. Янковски - 14 (Хэмоник, Годро), 15:57 - 1:1. Чейссон - 22 (бол., Клефбом, Ньюджент-Хопкинс), 24:57 - 1:2. Нерс - 10 (Чейссон), 45:21 - 1:3.

Вратари: Смит (58:40 - 58:57, 59:34) - Коскинен.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 31 (11+11+9) - 25 (11+9+5).

7 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.