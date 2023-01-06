Овечкин в шутку назвал Кузнецова идиотом за то, что тот забросал снегом телеведущую

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов окатил телеведущую ESPN Эмили Каплан снегом, когда она брала интервью у капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина перед игрой против «Коламбуса».

После этого инцидента Овечкин и Каплан рассмеялись. Россиянин в шутку назвал своего соотечественника идиотом.

Игра завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:2. Овечкин забросил одну шайбу, а Кузнецов сделал две голевые передачи.