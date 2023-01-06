Овечкин в шутку назвал Кузнецова идиотом за то, что тот забросал снегом телеведущую
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов окатил телеведущую ESPN Эмили Каплан снегом, когда она брала интервью у капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина перед игрой против «Коламбуса».
После этого инцидента Овечкин и Каплан рассмеялись. Россиянин в шутку назвал своего соотечественника идиотом.
Игра завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:2. Овечкин забросил одну шайбу, а Кузнецов сделал две голевые передачи.
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1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
|6.01
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 6
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|1 : 4
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|1 : 5
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|6 : 2
|6.01
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|- : -
|6.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
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