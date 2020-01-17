Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин за два матча сократил отставание от замыкающего десятку лучших снайперов в истории лиги Марио Лемье с шести шайб до одной (во вторник Александр Великий дублем похоронил «Каролину»). В зоне атаки российской звезды помимо СуперМарио находятся еще две канадских легенды — Стив Айзерман (три гола) и Марк Мессье (пять). Да и Майк Гартнер (19) может быть догнан уже в этом сезоне. В таком случае, кстати, Овечкин повторит рекорд лиги по числу чемпионатов с 50 голами. У него таковых восемь, а у Уэйна Гретцки и Майка Босси — по девять.

Лучшие снайперы в истории НХЛ