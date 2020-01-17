НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин — в шаге от Лемье. Уже в следующем матче Александр Великий может войти в десятку суперснайперов

16:40
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин за два матча сократил отставание от замыкающего десятку лучших снайперов в истории лиги Марио Лемье с шести шайб до одной (во вторник Александр Великий дублем похоронил «Каролину»). В зоне атаки российской звезды помимо СуперМарио находятся еще две канадских легенды — Стив Айзерман (три гола) и Марк Мессье (пять). Да и Майк Гартнер (19) может быть догнан уже в этом сезоне. В таком случае, кстати, Овечкин повторит рекорд лиги по числу чемпионатов с 50 голами. У него таковых восемь, а у Уэйна Гретцки и Майка Босси — по девять.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок

Матчи

Голы

Ср.

Уэйн Гретцки

1487

894

0,60

Горди Хоу

1767

801

0,45

Яромир Ягр

1733

766

0,44

Бретт Халл

1269

741

0,58

Марсель Дионн

1348

731

0,54

Фил Эспозито

1282

717

0,56

Майк Гартнер

1432

708

0,94

Марк Мессье

1756

694

0,40

Стив Айзерман

1514

692

0,46

Марио Лемье

915

690

0,75

Александр Овечкин

1132

689

0,61

Теему Селянне

1451

684

0,47

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир