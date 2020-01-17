Овечкин — в шаге от Лемье. Уже в следующем матче Александр Великий может войти в десятку суперснайперов
Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин за два матча сократил отставание от замыкающего десятку лучших снайперов в истории лиги Марио Лемье с шести шайб до одной (во вторник Александр Великий дублем похоронил «Каролину»). В зоне атаки российской звезды помимо СуперМарио находятся еще две канадских легенды — Стив Айзерман (три гола) и Марк Мессье (пять). Да и Майк Гартнер (19) может быть догнан уже в этом сезоне. В таком случае, кстати, Овечкин повторит рекорд лиги по числу чемпионатов с 50 голами. У него таковых восемь, а у Уэйна Гретцки и Майка Босси — по девять.
Лучшие снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Уэйн Гретцки
|
1487
|
894
|
0,60
|
Горди Хоу
|
1767
|
801
|
0,45
|
Яромир Ягр
|
1733
|
766
|
0,44
|
Бретт Халл
|
1269
|
741
|
0,58
|
Марсель Дионн
|
1348
|
731
|
0,54
|
Фил Эспозито
|
1282
|
717
|
0,56
|
Майк Гартнер
|
1432
|
708
|
0,94
|
Марк Мессье
|
1756
|
694
|
0,40
|
Стив Айзерман
|
1514
|
692
|
0,46
|
Марио Лемье
|
915
|
690
|
0,75
|
Александр Овечкин
|
1132
|
689
|
0,61
|
Теему Селянне
|
1451
|
684
|
0,47