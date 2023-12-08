Овечкин в пятый раз в карьере не забил в 8 матчах НХЛ подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в ворота «Далласа» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард не забрасывает шайб в 8 матчах подряд.

Для капитана «столичных» эта серия стала пятой в карьере. Свой последний гол Овечкин оформил 19 ноября в игре с «Коламбусом» (4:3).

В этом сезоне форвард сыграл 23 матча, в которых набрал 15 (5+10) очков.

В игре со «Старз» Овечкин отметился результативной передачей, благодаря чему смог набрал 1500 очков в НХЛ.