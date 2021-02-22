Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

35-летний россиянин забросил 262-ю шайбу в большинстве и занимает по этому показателю третье место в истории НХЛ. Второе место у Брэтта Халла (266), на первой строчке Дэйв Андрейчук (274).

В текущем сезоне Овечкин провел 13 матчей НХЛ, в которых набрал 15 (6+9) очков.