НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин в НХЛ забросил 262-ю шайбу в большинстве. До второго места в истории НХЛ — три гола

01:28
Теги:

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

35-летний россиянин забросил 262-ю шайбу в большинстве и занимает по этому показателю третье место в истории НХЛ. Второе место у Брэтта Халла (266), на первой строчке Дэйв Андрейчук (274).

В текущем сезоне Овечкин провел 13 матчей НХЛ, в которых набрал 15 (6+9) очков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир