Овечкин в матче с «Вегасом» оформил дубль и забросил 50-ю шайбу в сезоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

36-летний россиянин забросил шайбу с передачи Дмитрия Орлова на 54-й минуте и сделал счет 3:3. Ранее он сделал результативную передачу и забил второй гол команды.

На данный момент на счету Овечкина 90 (50+40) очков в 75 матчах сезона.