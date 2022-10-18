Овечкин в матче с «Ванкувером» забил первый гол в сезоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

37-летний россиянин забросил шайбу на 56-й секунде, реализовав большинство, и открыл счет в матче.

Для Овечкина это первый гол в сезоне. На данный момент на его счету 2 (1+1) очка в четырех матчах.