Овечкин в матче с «Тампой» впервые в сезоне не набрал очков

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Тампе» со счетом 2:3.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в сезоне не набрал очков — на его счету 6 бросков по воротам, один хит и 22 минуты 20 секунд на льду. Его результативная серия продлилась 8 матчей.

В текущем сезоне Овечкин провел 9 матчей, в которых набрал 15 (9+6) очков.