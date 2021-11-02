Овечкин в матче с «Тампой» впервые в сезоне не набрал очков
05:05
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Тампе» со счетом 2:3.
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в сезоне не набрал очков — на его счету 6 бросков по воротам, один хит и 22 минуты 20 секунд на льду. Его результативная серия продлилась 8 матчей.
В текущем сезоне Овечкин провел 9 матчей, в которых набрал 15 (9+6) очков.
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