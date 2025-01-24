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Сегодня, 08:33

Овечкин в матче с «Сиэтлом» забросил 22-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

39-летний россиянин забросил шайбу на 57-й минуте в пустые ворота и сделал счет 3:0.

На данный момент на счету Овечкина 34 (22+12) очка в 32 матчах сезона. До рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ россиянину осталось забить 19 голов.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 49 22 27 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 48 28 20 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 47 21 26 49
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 30 18 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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Бостон – Оттава
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Рейнджерс – Филадельфия
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Детройт – Монреаль
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Каролина – Коламбус
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Миннесота – Юта
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Калгари – Баффало
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Эдмонтон – Ванкувер
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Сиэтл – Вашингтон
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Анахайм – Питтсбург
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