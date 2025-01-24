Овечкин в матче с «Сиэтлом» забросил 22-ю шайбу в сезоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

39-летний россиянин забросил шайбу на 57-й минуте в пустые ворота и сделал счет 3:0.

На данный момент на счету Овечкина 34 (22+12) очка в 32 матчах сезона. До рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ россиянину осталось забить 19 голов.