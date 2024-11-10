Овечкин в матче с «Сент-Луисом» забросил девятую шайбу в сезоне
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».
39-летний россиянин забросил шайбу на 28-й минуте и сделал счет 2:1.
На данный момент на счету Овечкина 17 (9+8) очков в 14 матчах сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|13
|9
|4
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|5
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|6
|Детройт
|13
|6
|7
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|2
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|19
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
Результаты / календарь
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
|10.11
|02:00
|
Флорида – Филадельфия
|- : -
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|- : -
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|- : -
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|- : -
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|- : -
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|10.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
Новости