Овечкин в матче с «Сент-Луисом» оформил дубль

Читать «СЭ» в

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

39-летний россиянин забросил шайбу на 43-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 4:1. Ранее Овечкин забил гол на 28-й минуте.

На данный момент на счету Овечкина 18 (10+8) очков в 14 матчах сезона.