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Сегодня, 04:24

Овечкин в матче с «Сан-Хосе» забросил 34-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

37-летний россиянин забросил шайбу на 50-й минуте и сделал счет 6:3.

На данный момент на счету Овечкина 59 (34+25) очков в 59 матчах сезона.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
5
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