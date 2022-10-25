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Овечкин в матче с «Нью-Джерси» забросил третью шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

37-летний россиянин забросил шайбу на 38-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 4:1.

На данный момент на счету Овечкина 6 (3+3) очков в 7 матчах сезона.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
10
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