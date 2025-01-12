Овечкин в матче с «Нэшвиллом» забросил 20-ю шайбу в сезоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

39-летний россиянин забросил шайбу на 60-й минуте в пустые ворота и установил окончательный счет в этой встрече.

В текущем сезоне Овечкин провел 27 матчей, в которых набрал 32 (20+12) очка.