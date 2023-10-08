Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил первую шайбу на предсезонке

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в предсезонном матче НХЛ против «Коламбуса».

38-летний россиянин забросил шайбу на 31-й минуте и сделал счет 2:1. Для Овечкина это первый гол на предсезонке, ранее он отметился результативной передачей в матче с «Детройтом» (4:3).