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14 апреля, 01:12

Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил 43-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

39-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет во встрече.

На счету Овечкина 71 (43+28) очко в 63 матчах сезона. Теперь у форварда 896 голов в лиге. Овечкин опередил Уэйна Гретцки (894) и улучшил свой снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
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2. Вашингтон - Монреаль
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3. Монреаль - Вашингтон
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4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
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2. Тампа-Бэй - Флорида
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3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
0 - 0
2. Вегас - Миннесота
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3. Миннесота - Вегас
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4. Миннесота - Вегас
0 - 0
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
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2. Торонто - Оттава
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3. Оттава - Торонто
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4. Оттава - Торонто
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
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2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
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Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
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Коламбус – Айлендерс
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