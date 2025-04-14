Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил 43-ю шайбу в сезоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

39-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет во встрече.

На счету Овечкина 71 (43+28) очко в 63 матчах сезона. Теперь у форварда 896 голов в лиге. Овечкин опередил Уэйна Гретцки (894) и улучшил свой снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ.