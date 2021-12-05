Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил 20-ю шайбу в сезоне. Видео
04:10
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
36-летний россиянин забросил шайбу на 24-й минуте и сделал счет 2:0. Эта шайба стала для капитана столичной команды 750-й в НХЛ.
На данный момент Овечкин набрал 39 (20+19) очков в 25 матчей.
Right on the money pic.twitter.com/12u3mSmVt9— Washington Capitals (@Capitals) December 5, 2021
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