Овечкин в матче с «Каролиной» забросил седьмую шайбу в сезоне
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
39-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте и сделал счет 1:1.
На данный момент на счету Овечкина 14 (7+7) очков в 11 матчах сезона.
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|14
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|7
|16
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
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|12
|4
|8
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|8
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|8
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|9
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|12
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|11
|6
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|5
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|11
|5
|6
|11
|6
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|12
|5
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|7
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|12
|4
|8
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|8
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|12
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|8
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|И
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|12
|11
|1
|22
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|7
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|12
|5
|7
|11
|7
|Анахайм
|10
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|Сан-Хосе
|13
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|10
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|01:00
|
Каролина – Вашингтон
|- : -
|4.11
|01:00
|
Бостон – Сиэтл
|- : -
|4.11
|02:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
|4.11
|04:00
|
Калгари – Эдмонтон
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|4.11
|04:00
|
Анахайм – Чикаго
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