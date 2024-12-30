Овечкин в матче с «Детройтом» забросил 17-ю шайбу в сезоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

39-летний россиянин забросил шайбу на 13-й минуте и сделал счет 1:2.

На данный момент на счету Овечкина 27 (17+10) очков в 20 матчах сезона. Теперь у россиянина 870 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.