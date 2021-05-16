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Овечкин в матче с «Бостоном» провел силовой прием на Крейчи и сбил его с ног

07:01
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«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Бостон» со счетом 3:2.

В начале матча форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел силовой прием на нападающем «Брюинз» Давиде Крейчи, свалив его с ног.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 18 мая и начнется в 2:30 мск.

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