Овечкин в матче с «Бостоном» провел силовой прием на Крейчи и сбил его с ног
07:01
«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Бостон» со счетом 3:2.
В начале матча форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел силовой прием на нападающем «Брюинз» Давиде Крейчи, свалив его с ног.
SET. THE. TONE. pic.twitter.com/Q60AZZV4zr— Washington Capitals (@Capitals) May 15, 2021
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 18 мая и начнется в 2:30 мск.
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