Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:54

Овечкин в матче с «Айлендерс» забросил третью шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

38-летний россиянин забросил шайбу на десятой минуте с передачи Евгения Кузнецова и открыл счет в матче.

На данный момент на счету Овечкина 10 (3+7) очков в 13 матчах сезона.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Виннипег» — «Даллас»: видеообзор матча

Овечкин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 14 8 6 16
3 Нью-Джерси 13 7 6 15
4 Вашингтон 12 6 6 14
5 Айлендерс 12 5 7 13
6 Филадельфия 14 6 8 13
7 Питтсбург 12 6 6 12
8 Коламбус 14 4 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 23
2 Детройт 15 8 7 18
3 Флорида 13 8 5 17
4 Тампа-Бэй 14 6 8 16
5 Торонто 14 7 7 16
6 Баффало 14 7 7 15
7 Монреаль 13 6 7 14
8 Оттава 12 5 7 10
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 13 9 4 19
2 Колорадо 12 8 4 16
3 Виннипег 14 7 7 16
4 Сент-Луис 12 6 6 13
5 Аризона 13 6 7 13
6 Миннесота 14 5 9 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 13 5 8 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 12 3 25
2 Ванкувер 13 10 3 21
3 Лос-Анджелес 13 8 5 19
4 Анахайм 13 7 6 14
5 Сиэтл 14 5 9 13
6 Калгари 13 4 9 10
7 Эдмонтон 12 2 10 5
8 Сан-Хосе 14 2 12 5
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
12.11 03:00
Торонто – Ванкувер
 - : -
12.11 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
12.11 03:00
Монреаль – Бостон
 - : -
12.11 03:00
Оттава – Калгари
 - : -
12.11 03:30
Питтсбург – Баффало
 - : -
12.11 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 - : -
12.11 04:00
Нэшвилл – Аризона
 - : -
12.11 05:00
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
12.11 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
 - : -
12.11 06:30
Лос-Анджелес – Филадельфия
 - : -
12.11 21:00
Флорида – Чикаго
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 13 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 23
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 13 22
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 14 13
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 14 11
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 11
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 6 1.48
Тэтчер Демко

Тэтчер Демко

Ванкувер

 9 1.6
Новости
RSS RSS
Все новости