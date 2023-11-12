Овечкин в матче с «Айлендерс» забросил третью шайбу в сезоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

38-летний россиянин забросил шайбу на десятой минуте с передачи Евгения Кузнецова и открыл счет в матче.

На данный момент на счету Овечкина 10 (3+7) очков в 13 матчах сезона.