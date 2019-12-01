Овечкин в каждом из сезонов в НХЛ забивал минимум 20 голов

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл«Вашингтону» — 2:5. Главным героем встречи стал капитан гостей Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка. Он оформил 24-й хет-трик в заокеанской карьере и достиг отметки в 20 голов за сезон.

15 сезонов кряду он забивает минимум 20 голов за сезон. Подобное достижение имеют в своем активе Марсель Дионн, Майк Гартнер, Яромир Ягр и Матс Сундин.

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