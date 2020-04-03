Владимир Малкин, отец российской звезды «Питтсбурга» Евгения Малкина, оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

— Около месяца назад Овечкин забил 700 голов. А вы как думаете — побьет рекорд Уэйна Гретцки?

— Все зависит от того, как долго он еще будет играть и как будет себя чувствовать. Очень многие хотят, чтобы Саша побил рекорд, как и он сам. Вообще, Овечкин в хоккее — это как Мюллер в футболе: один раз коснется мяча и сразу забивает. Он — лидер в этом качестве, причем с детства. (Алена Гребенькова)

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