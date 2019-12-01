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Овечкин в эффектном стиле забил 18-й гол в сезоне. Видео

04:26
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон» (1:2, середина второго периода). На 30-й минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин, забивший 18-й гол в сезоне. Всего на его счету 28 (18+10) очков в 28 встречах.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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