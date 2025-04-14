Овечкин в 150-й раз забросил первую шайбу в матче НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский форвард в 150-й раз забил первый гол в матче НХЛ и лидирует по этому показателю в истории лиги. Второе место занимает чешский форвард Яромир Ягр — 135 голов.

Овечкин в этом сезоне набрал 71 (43+28) очко в 63 матчах.

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