Овечкин в 130-й раз в карьере открыл счет в матче НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». Он открыл счет в первом периоде — 1:0.

Россиянин в 130-й раз за карьеру в НХЛ забрасывает первую шайбу в матче.

Это третий показатель в истории лиги. Чаще него это делали только Бретт Халл (131 гол) и Яромир Ягр (135).