Овечкин уверен, что нанесший ему травму Макбэйн сделал это неумышленно

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» высказался о тяжелой травме, полученной по ходу этого сезона НХЛ.

— Когда в прошлом ноябре ты получил самую серьезную травму в карьере, промелькнула мысль, что теперь о личных достижениях на этот сезон можно забыть и главное — как следует восстановиться? Насколько тяжело вообще восстанавливаться от перелома в таком возрасте?

— Понятно, что, когда ты получаешь вообще любую травму, ощущения не из приятных. И вначале надо было понять срок восстановления, а затем сделать все, что требовалось в такой ситуации. Сколько я пропустил — месяц?

— Больше. Полтора.

— Все это время работал над собой, делал какие-то выводы. Хорошо, что восстановление прошло нормально.

— Все поражались, что через два дня ты уже ходил на НБА и у тебя не было гипса.

— Да, мне не стали гипс или что-то еще накладывать.

— Уверен, что со стороны Джека Макбэйна из «Юты» удар был неумышленным?

— Конечно, уверен.

— Для меня совершенно поразительно, как ты в 39 лет, после полутора месяцев вне хоккея сразу начал играть так, будто ничего и не было, забил четыре гола в первых пяти матчах. Помог ли психологически гол «Торонто» в пустые ворота в первом матче?

— Конечно, помог. Как и помощь ребят, которые сразу стали поддерживать во всем. Безусловно, было тяжело в физическом плане, поскольку тренировка — это одно, а игра, когда выходишь на лед, и там совсем иные скорости, — другое. Матчей пять, наверное, было тяжеловато, потому что опять надо было входить в ритм, вспоминать все то, что делал до этого.

— Когда несколько первых месяцев прошлого сезона голы не шли, когда в этом сезоне получил травму — ни разу не начал сомневаться в себе? А если вдруг начинал, то как эти сомнения снимал?

— Нет, ну а чего сомневаться? Мне же не 18 лет, а уже почти 40. Более рассудительный стал, более опытный в каких-то моментах.

— Сейчас серьезную травму колена получил футболист «Динамо» Константин Тюкавин, которого ты хорошо знаешь. И ты ему уже позвонил со словами поддержки. Что хочешь ему пожелать?

— Восстанавливаться и не расстраиваться. Думаю, что он выйдет еще намного сильнее, чем до травмы.