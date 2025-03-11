Овечкин уверен, что нанесший ему травму Макбэйн сделал это неумышленно
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» высказался о тяжелой травме, полученной по ходу этого сезона НХЛ.
— Когда в прошлом ноябре ты получил самую серьезную травму в карьере, промелькнула мысль, что теперь о личных достижениях на этот сезон можно забыть и главное — как следует восстановиться? Насколько тяжело вообще восстанавливаться от перелома в таком возрасте?
— Понятно, что, когда ты получаешь вообще любую травму, ощущения не из приятных. И вначале надо было понять срок восстановления, а затем сделать все, что требовалось в такой ситуации. Сколько я пропустил — месяц?
— Больше. Полтора.
— Все это время работал над собой, делал какие-то выводы. Хорошо, что восстановление прошло нормально.
— Все поражались, что через два дня ты уже ходил на НБА и у тебя не было гипса.
— Да, мне не стали гипс или что-то еще накладывать.
— Уверен, что со стороны Джека Макбэйна из «Юты» удар был неумышленным?
— Конечно, уверен.
— Для меня совершенно поразительно, как ты в 39 лет, после полутора месяцев вне хоккея сразу начал играть так, будто ничего и не было, забил четыре гола в первых пяти матчах. Помог ли психологически гол «Торонто» в пустые ворота в первом матче?
— Конечно, помог. Как и помощь ребят, которые сразу стали поддерживать во всем. Безусловно, было тяжело в физическом плане, поскольку тренировка — это одно, а игра, когда выходишь на лед, и там совсем иные скорости, — другое. Матчей пять, наверное, было тяжеловато, потому что опять надо было входить в ритм, вспоминать все то, что делал до этого.
— Когда несколько первых месяцев прошлого сезона голы не шли, когда в этом сезоне получил травму — ни разу не начал сомневаться в себе? А если вдруг начинал, то как эти сомнения снимал?
— Нет, ну а чего сомневаться? Мне же не 18 лет, а уже почти 40. Более рассудительный стал, более опытный в каких-то моментах.
— Сейчас серьезную травму колена получил футболист «Динамо» Константин Тюкавин, которого ты хорошо знаешь. И ты ему уже позвонил со словами поддержки. Что хочешь ему пожелать?
— Восстанавливаться и не расстраиваться. Думаю, что он выйдет еще намного сильнее, чем до травмы.
|Столичный дивизион
|И
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|П
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|Каролина
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|113
|2
|Питтсбург
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|Филадельфия
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|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
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|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3