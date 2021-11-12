Овечкин уступил Драйзайтлю лидерство в гонке снайперов в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опустился на второе место в снайперской гонке сезона-2021/22 в НХЛ.

На счету россиянина 11 шайб в 13 матчах, его опередил форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль благодаря дублю в матче с «Бостоном» (5:3). Теперь у немца 12 голов в 12 матчах.

На третьей строчке в списке лучших снайперов текущего сезона идет нападающий «Виннипега» Кайл Коннор с 10 голами.