Овечкин уступил Драйзайтлю лидерство в гонке снайперов в НХЛ
Драйзайтль опередил Овечкина и вышел в лидеры в гонке снайперов НХЛ
09:10
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опустился на второе место в снайперской гонке сезона-2021/22 в НХЛ.
На счету россиянина 11 шайб в 13 матчах, его опередил форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль благодаря дублю в матче с «Бостоном» (5:3). Теперь у немца 12 голов в 12 матчах.
На третьей строчке в списке лучших снайперов текущего сезона идет нападающий «Виннипега» Кайл Коннор с 10 голами.
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