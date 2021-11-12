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Овечкин уступил Драйзайтлю лидерство в гонке снайперов в НХЛ

Драйзайтль опередил Овечкина и вышел в лидеры в гонке снайперов НХЛ
09:10
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опустился на второе место в снайперской гонке сезона-2021/22 в НХЛ.

На счету россиянина 11 шайб в 13 матчах, его опередил форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль благодаря дублю в матче с «Бостоном» (5:3). Теперь у немца 12 голов в 12 матчах.

На третьей строчке в списке лучших снайперов текущего сезона идет нападающий «Виннипега» Кайл Коннор с 10 голами.

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Иван Торопцев все материалы автора
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