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Сегодня, 08:23

Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ среди игроков от 39 лет

Даниил Аршавский
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил уникальное достижение среди хоккеистов НХЛ в возрасте от 39 лет, забросив 11 шайб за 10 матчей.

18 ноября россиянин оформил 31-й хет-трик за свою карьеру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2). Овечкин стал 6-м игроком лиги с подобным достижением. Кроме того, российский форвард 12-м за историю НХЛ оформил хет-трик в возрасте 39 лет.

В текущем сезоне Овечкин набрал 23 (13+10) очка за 17 матчей.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
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«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 17 13 4 26
2 Нью-Джерси 21 12 9 26
3 Вашингтон 17 12 5 25
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Филадельфия 18 8 10 18
6 Айлендерс 18 7 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 19 8 11 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 17 7 10 15
8 Монреаль 18 6 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 17 9 8 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 18 9 9 20
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 16 6 10 14
8 Сан-Хосе 19 5 14 14
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23.11
18.11 01:00
Каролина – Сент-Луис
 4 : 1
18.11 04:00
Вегас – Вашингтон
 2 : 5
18.11 05:00
Сиэтл – Рейнджерс
0 : 2
18.11 06:00
Ванкувер – Нэшвилл
 3 : 5
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