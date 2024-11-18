Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ среди игроков от 39 лет

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил уникальное достижение среди хоккеистов НХЛ в возрасте от 39 лет, забросив 11 шайб за 10 матчей.

18 ноября россиянин оформил 31-й хет-трик за свою карьеру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2). Овечкин стал 6-м игроком лиги с подобным достижением. Кроме того, российский форвард 12-м за историю НХЛ оформил хет-трик в возрасте 39 лет.

В текущем сезоне Овечкин набрал 23 (13+10) очка за 17 матчей.