Овечкин — первый хоккеист НХЛ, забросивший по 2 и более шайбы в 100 гостевых матчах

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил 100-й дубль в гостевой встрече во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). Нападающий стал первым игроком в истории лиги с таким достижением.

За 18 встреч в текущем сезоне НХЛ 39-летний россиянин набрал 25 (15+10) очков. Отставание Овечкина, забившего 868-й гол, от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции, а «Юта» с 17 очками расположилась на 11-й строчке «Запада».