Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд среди игроков НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

6 апреля, в день установления россиянином снайперского рекорда в НХЛ, была продана различная атрибутика, посвященная историческому достижению хоккеиста. Самыми продаваемыми товарами стали памятные футболки и шайбы с автографом Овечкина.

Отмечается, что Овечкин занимает первое место среди всех спортсменов в мире по продажам товаров со своим именем, а «Вашингтон» остается рекордсменом по продаже атрибутики среди всех спортивных клубов мира.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4), который прошел 6 апреля, 39-летний Овечкин забросил 895-ю шайбу в лиге и побил спайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). В ночь на понедельник в игре с «Коламбусом» (1:4) россиянин довел число голов до 896. Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ.

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Баузер официально утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина в честь капитана «Кэпиталз».

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