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Сегодня, 17:30

Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день

Алина Савинова
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд среди игроков НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

6 апреля, в день установления россиянином снайперского рекорда в НХЛ, была продана различная атрибутика, посвященная историческому достижению хоккеиста. Самыми продаваемыми товарами стали памятные футболки и шайбы с автографом Овечкина.

Отмечается, что Овечкин занимает первое место среди всех спортсменов в мире по продажам товаров со своим именем, а «Вашингтон» остается рекордсменом по продаже атрибутики среди всех спортивных клубов мира.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4), который прошел 6 апреля, 39-летний Овечкин забросил 895-ю шайбу в лиге и побил спайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). В ночь на понедельник в игре с «Коламбусом» (1:4) россиянин довел число голов до 896. Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ.

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Баузер официально утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина в честь капитана «Кэпиталз».

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 80 47 33 99
3 Нью-Джерси 81 42 39 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 81 39 42 89
6 Детройт 80 38 42 83
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 81 55 26 114
2 Даллас 81 50 31 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 81 29 52 66
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 49 32 108
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 81 47 34 99
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 81 38 43 90
6 Анахайм 81 35 46 79
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 81 20 61 52
Результаты / календарь
6.04
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14.04
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16.04
17.04
18.04
16.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 0 : 3
16.04 02:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
16.04 02:00
Баффало – Торонто
 0 : 4
16.04 02:00
Бостон – Нью-Джерси
 4 : 5 ОТ
16.04 02:30
Айлендерс – Вашингтон
 1 : 3
16.04 02:30
Тампа-Бэй – Флорида
 5 : 1
16.04 03:00
Сент-Луис – Юта
 6 : 1
16.04 03:00
Миннесота – Анахайм
 3 : 2 ОТ
16.04 04:00
Калгари – Вегас
 5 : 4 Б
16.04 05:30
Сиэтл – Лос-Анджелес
 5 : 6
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