Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, проведшим 14 календарных лет с 40+ голами.

В матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» Овечкин забил пятый гол своей команды, и эта шайба стала для россиянина 40-й в 2024 календарном году. Благодаря этому результату Овечкин провел 14-й сезон в НХЛ, забив 40 и более голов за один календарный год. Ранее он делил лидерство с Бреттом Халлом — у обоих хоккеистов было по 13 сезонов с 40+ голами.

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.