Овечкин устал от карантина и хочет скорейшего старта плей-офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что уже устал от карантина.

— Первую неделю расслаблялся. Но теперь, честно говоря, стало скучно, — приводит слова Овечкина в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

Round 2. Alex Ovechkin says «it's getting pretty boring.»



«The first week was relaxing, now it's just getting pretty boring, honestly.» pic.twitter.com/vwx3V1hOrS — Frank Seravalli (@frank_seravalli) March 26, 2020

Также Овечкин отметил, что его личный тренер — Павел — заранее прилетел в США. Они вместе обычно готовятся к плей-офф, но пока неизвестно когда возобновиться сезон из-за эпидемии коронавируса. Пока россиянин вынужден заниматься дома в одиночестве.

— Стараюсь делать все, что в моих силах. Если бы можно было выбирать, то я хотел бы, чтобы сразу началось плей-офф.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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