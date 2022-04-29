Церемония чествования Овечкина в Вашингтоне: упавший мольберт, слова родителей и жены с детьми

«Вашингтон» провел торжественную церемонию для капитана команды Александра Овечкина и отметил его главные достижения в сезоне-2021/22. Мероприятие было организовано перед заключительным домашним матчем в этом регулярном чемпионате — против «Айлендерс» в ночь на 27 апреля. Запись появилась на видеохостинге YouTube.

36-летний форвард пропустил игру с клубом из Нью-Йорка из-за травмы «верхней части тела», после которой должен вернуться «со дня на день». Повреждение россиянин получил в предыдущей встрече — против «Торонто», в которой при выходе один на один споткнулся об выставленную клюшку вратаря соперника и потом врезался левым плечом в борт.

«Вашингтон» подготовил специальное видео со знаковыми голами Овечкина в этом сезоне. Форвард по ходу регулярки поднялся с шестого на третье место списка снайперов в истории лиги. Он прошел Марселя Дионна (731), Бретта Халла (741) и Яромира Ягра (766).

Овечкин за 17 сезонов в НХЛ забил 780 голов (50 — в этой регулярке) за 1272 матча. Выше в топ снайперов лиги только две легенды — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В специальном видео были повторены поздравления Дионна, Халла и Ягра. Также короткие сообщения записали родители Овечкина Татьяна и Михаил, его супруга Анастасия с сыновьями Сергеем и Ильей. Старший ребенок обратился к отцу на английском языке: «Хорошая работа, папа!»

Сам Овечкин в ролике поблагодарил болельщиков, фанатов и клуб за поддержку, которая много значит для него и его семьи.

Во время церемонии на арене «Вашингтона» Овечкин вместе с владельцем столичного клуба Тедом Леонсисом расположился на постеленном на льду ковре и вместе со всеми посмотрел видео на кубе. Во время показа ролика на россиянина со спины упал мольберт. Из-за этого форвард раньше времени увидел приготовленный подарок — картину с ним и пройденными в топ снайперов Ягром, Халлом, Дионном и Филом Эспозито.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет две гостевые игры — с «Айлендерс» и «Рейнджерс» в Нью-Йорке. «Кэпиталз» досрочно вошли в восьмерку участников плей-офф НХЛ от Восточной конференции.