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Церемония чествования Овечкина в Вашингтоне: упавший мольберт, слова родителей и жены с детьми

Появилось видео курьеза и поздравления Овечкина в Вашингтоне
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин на церемонии.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» провел торжественную церемонию для капитана команды Александра Овечкина и отметил его главные достижения в сезоне-2021/22. Мероприятие было организовано перед заключительным домашним матчем в этом регулярном чемпионате — против «Айлендерс» в ночь на 27 апреля. Запись появилась на видеохостинге YouTube.

36-летний форвард пропустил игру с клубом из Нью-Йорка из-за травмы «верхней части тела», после которой должен вернуться «со дня на день». Повреждение россиянин получил в предыдущей встрече — против «Торонто», в которой при выходе один на один споткнулся об выставленную клюшку вратаря соперника и потом врезался левым плечом в борт.

«Вашингтон» подготовил специальное видео со знаковыми голами Овечкина в этом сезоне. Форвард по ходу регулярки поднялся с шестого на третье место списка снайперов в истории лиги. Он прошел Марселя Дионна (731), Бретта Халла (741) и Яромира Ягра (766).

Овечкин за 17 сезонов в НХЛ забил 780 голов (50 — в этой регулярке) за 1272 матча. Выше в топ снайперов лиги только две легенды — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В специальном видео были повторены поздравления Дионна, Халла и Ягра. Также короткие сообщения записали родители Овечкина Татьяна и Михаил, его супруга Анастасия с сыновьями Сергеем и Ильей. Старший ребенок обратился к отцу на английском языке: «Хорошая работа, папа!»

Сам Овечкин в ролике поблагодарил болельщиков, фанатов и клуб за поддержку, которая много значит для него и его семьи.

Во время церемонии на арене «Вашингтона» Овечкин вместе с владельцем столичного клуба Тедом Леонсисом расположился на постеленном на льду ковре и вместе со всеми посмотрел видео на кубе. Во время показа ролика на россиянина со спины упал мольберт. Из-за этого форвард раньше времени увидел приготовленный подарок — картину с ним и пройденными в топ снайперов Ягром, Халлом, Дионном и Филом Эспозито.

Александр Овечкин празднует 50-й гол в&nbsp;сезоне в&nbsp;гостевом матче &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Вегасом&raquo; (3:4 ОТ). «Это удивительно. Снова». Овечкин повторил великий рекорд Гретцки и Босси

До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет две гостевые игры — с «Айлендерс» и «Рейнджерс» в Нью-Йорке. «Кэпиталз» досрочно вошли в восьмерку участников плей-офф НХЛ от Восточной конференции.

Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Анастасия Шубская-Овечкина
Тед Леонсис
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50 голов Овечкина в сезоне: от первого до юбилейного за семь минут
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 81 44 37 98
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
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Айлендерс – Вашингтон
 - : -
29.04 02:00
Бостон – Баффало
 - : -
29.04 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 - : -
29.04 02:00
Оттава – Флорида
 - : -
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Коламбус – Тампа-Бэй
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Фредерик Андерсен

Каролина

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